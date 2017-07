Dänemark zu Gast beim Fest

Zehlendorf.

Die Villa Donnersmarck, Schädestraße 9-13, lädt am Freitag, 14. Juli von 14 bis 18 Uhr zu einem dänischen Sommerfest ein. Geboten wird ein Kurztrip durch die Kultur und die Speisekarte des Nachbarlandes. So ist ein dänisch-deutsches Lieder-Potpourri zu hören, eine Seifenblasen-Show zu sehen und ein Rätselparcours, bei dem es Preise zu gewinnen gibt, zu meistern. Der Eintritt ist frei. Um eine Anmeldung unter847 18 70 oder per E-Mail an villadonnersmarck@fdst.de wird gebeten.