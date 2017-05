Der Senat lädt ein zum Tag der offenen Tür in der JVA

Zehlendorf. Ein Einblick in eine Justizvollzugsanstalt (JVA) des Offenen Vollzuges Berlin ist am Freitag, 19. Mai, möglich. In der Teilanstalt in der Robert-von Ostertag-Straße ist Tag der offenen Tür.

901 47 48 00 und Mehr Informationen zum Tag der offenen Tür und zur JVA gibt es unter901 47 48 00 und http://asurl.de/13cz

Es gibt vier Standorte des offenen Vollzugs, darunter drei Teilanstalten: in der Robert-von Ostertag-Straße, im Kiefheider Weg in Heiligensee und in der Kisselnallee in der Neustadt in Spandau. Die Hauptanstalt befindet sich n der Niederneuendorfer Allee in Hakenfelde.Die Teilanstalt in der Robert-von Ostertag-Straße hieß früher JVA Düppel. Sie bestand seit 1969 als selbständige Anstalt des offenen Männervollzugs und war eine Außenstelle der JVA Tegel. 1978 wurde sie durch die Nebenanstalt Spandau-Hakenfelde erweitert, die ab 1991 als JVA Hakenfelde weitergeführt wurde.In der Robert-von-Ostertag-Straße wurde 2010 ein Neubau eröffnet. Am 1. Juli 2010 fusionierte die JVA Düppel mit den anderen Bereichen des offenen Vollzugs und wurde zu einer der Teilanstalten.Im offenen Vollzug untergebracht werden Gefangene, die dafür geeignet sind, bei denen also unter anderem nicht zu befürchten ist, dass sie den offenen Vollzug zur Begehung von Straftaten missbrauchen. Gefangene im offenen Vollzug haben die Möglichkeit, eine Arbeit aufzunehmen oder fortzuführen. Diese Vollzugsform soll eine Chance der Resozialisierung bieten, wie sie im Berliner Strafvollzugsgesetz vorgesehen ist.Am Tag der offenen Tür haben Besucher von 12 bis 18 Uhr Gelegenheit an Führungen über das Anstaltsgelände teilzunehmen, und sie erhalten Einblicke in die Haft- und Aufenthaltsräume. Die Entstehungsgeschichte des offenen Vollzugs wird erläutert, ebenso die Umgestaltung des Standortes. Die internen Arbeitsbetriebe werden vorgestellt. Es gibt Informationsstände des Sozialdienstes, des allgemeinen Vollzugsdienstes und weiterer, externen Träger. Auch Kinder sind willkommen, sie können basteln und sich im Torwandschießen üben.