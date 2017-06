Familien in Notsituationen bleiben unversorgt

Familien in Notsituationen brauchen sofortige Hilfe

Familienpflege ist eine nachhaltige Investition in die Zukunft

Am 23.06.2017 ist das Thema(Ambulante Familienpflege).Prof. Dr. Dr. h. c. Wiesner, Mitbegründer des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), wird zu diesem Thema aus rechtlicher Sicht Stellung nehmen. Teilnehmen werden außerdem Vertreter der WEG DER MITTE Sozialen Dienste, des PARITÄTISCHEN, des Senats, der Jugendämter und der Parteien. Das Fachgespräch hat das Ziel, die Situation von Familien in Not in Berlin deutlich zu verbessern.Die Sozialen Dienste des WEG DER MITTE bieten seit über 30 Jahren ein umfassendes Hilfsprogramm und professionelle Unterstützung für Familien mit unterschiedlichstem kulturellen Hintergrund in allen Berliner Bezirken und im Umland. Wir begleiten Familien in schwierigen Lebenssituationen, z. B. bei Krankheit und in familiären Krisen. Um die Arbeit fortsetzen zu können, sind Rahmenbedingungen erforderlich, die zu einer kostendeckenden Finanzierung führen. Seit 1994 bis heute sind die Leistungsentgelte von € 20,40 (DM 39,89) auf € 20,81 „gestiegen“ – das bedeutet real eine Absenkung von ca. 30 Prozent.Ihre Versorgungslage hat sich in Berlin dramatisch verschlechtert. Es kann nicht mehr kostendeckend gearbeitet werden - ein unhaltbarer Zustand! Nur noch zwei Verbände der Freien Wohlfahrtspflege und einige wenige private Anbieter sind in diesem Bereich tätig.Zahlreiche Dienste haben in den letzten Jahren ihre entsprechenden Angebote einstellen müssen. Ein Umdenken von Politik und Verwaltung ist dringend erforderlich.Schwere Erkrankungen, Tod eines Elternteils, oder unerwartete Schicksalsschläge bringen Familien häufig in existenziell bedrohliche Situationen. Der Familienalltag kann nicht mehr aufrecht erhalten werden, die berufliche Existenz ist gefährdet.Familienpflege stabilisiert Familien in Notlagen und sichert das Kindeswohl. Stabile Familien sind eine wesentliche Grundlage, um den schwerwiegenden gesellschaftlichen Herausforderungen in Berlin gewachsen zu sein.WEG DER MITTE gem. e. V.Astrid Kleinke, Geschäftsführung Berlin