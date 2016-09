Fit und gesund über 60

Berlin: Kita Markgrafenstraße |

Zehlendorf. Mit gezielten Übungen können Menschen ab 60 Jahren das Herz-Kreislauf-System, die Stabilität und Beweglichkeit des Rumpfes sowie die Koordinatinsfähigkeit stärken. Abgerundet wird das Training mit Entspannungsübungen, die jeder auch einfach in den Alltag integrieren und so viele Stresssituationen besser meistern kann. Der Kurs findet donnerstags von 14.30 bis 15.30 Uhr in der Kita Markgrafen, Markgrafenstraße 8, statt. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Die Kosten betragen 50 Euro für zehn Termine. Weitere Informationen sowie Anmeldungen zum Probetraining bei Kursleiterin Sylke Engel, 80 19 75 39. KM