Flohmarkt in der Ökosiedlung

Zehlendorf.

Unter dem Motto „Erst Meins, jetzt Deins – Kaufen, Tauschen, Verschenken“ findet am 1. Juli von 10 bis 15 Uhr rund um das Nachbarschaftshaus Wannseebahn, Mörchinger Straße 49, ein Flohmarkt statt. Angeboten werden Kinderbekleidung, Spielsachen, Haushaltswaren, Selbstgemachtes. Stände werden nicht zur Verfügung gestellt und müssen selbst mitgebracht werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, Speisen und Getränke werden im Nachbarschaftshaus angeboten. Bei schlechtem Wetter findet er nicht statt. Bis zum 29. Juni können Interessierte einen Stand anmelden per E-Mail an flohmarkt@wsba.de oder80 68 11 71. Der Aufbau beginnt um 9.30 Uhr.