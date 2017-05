Berlin: Villa Mittelhof |

Zehlendorf.

Die Selbsthilfekontaktstelle Mittelhof e.V. in der Königstraße 42-43 sucht noch Mitstreiter für eine Gesangsgruppe. Sie ist vor allem für Menschen mit Depressionen gedacht. Der gemeinsame Gesang verbindet und hilft den Kranken trotz ihrer Depressionen Freude am Singen zu haben oder wieder zu entwickeln. Die Gruppe trifft sich an jedem Mittwoch von 16 bis 17.30 Uhr. Weitere Informationen auf www.mittelhof.org oder unter

80 19 75 14.