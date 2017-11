Zehlendorf.

Hilfsmittel für den (Pflege-)Alltag werden am Donnerstag, 9. November, in der Villa Mittelhof, Königstraße 42-43, vorgestellt. Von 10 bis 11.30 Uhr können Greif-, Ankleide- und Gehhilfen sowie ergonomische Griffe für Stifte und Besteck ausprobiert werden. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit einem Sanitätshaus statt. Fachberater stehen für Fragen bereit. Interessenten können sich unter80 19 75 38 oder per E-Mail an zey@mittelhof.org anmelden.