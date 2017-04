Zehlendorf.

Der Chor der Villa Donnersmarck, Schädestraße 9-13, gibt am Sonntag, 14. Mai, um 16 Uhr sein traditionelles Frühjahrskonzert. Zu hören sind internationale Frühlingslieder aus hundert Jahren. Der Eintritt kostet 3,50 Euro. Eine Anmeldung unter847 18 70 oder per E-Mail an villadonnersmarck@fdst.de wird erbeten.