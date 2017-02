Kurzandachten inder Passionszeit

Zehlendorf.

Im Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf finden in der Passionszeit vom 2. März bis 13. April Kurzandachten an verschiedenen öffentlichen Orten statt. Diese Andachten sollen anschließend als Kurz-Videos gefilmt und ins Netz gestellt werden. Das Motto der Reihe: Freiheit und Mut. Der erste Termin mit Pfarrerin Donata Dörfel ist am Donnerstag, 2. März, 18.30 Uhr in den Räumen des Vereins „Medizin hilft“, Kirchstraße 4. Er hat den Titel „Mut, das Fass überlaufen zu lassen“. Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf Personen beschränkt. Daher wird um Anmeldung unter84 78 88 84 oder per E-Mail an doerfel@paulusgemeinde-zehlendorf.de gebeten. Mehr Infos zu den Andachten gibt es auf http://asurl.de/1395