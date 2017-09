Zehlendorf.

Die Künstlerin Anke Mühlig hat in Gedichten, Prosatexten und textilen Bildern die Demenzerkrankung ihrer Mutter verarbeitet. Daraus ist das Buch „Minutenbunt – Fluch und Gnade des Großen Vergessens. Eine Ermutigung“ entstanden. Am Freitag, 29. September, um 16 Uhr, stellt sie ihr Buch im Mittelhof-Kiezladen in der Ladenstraße Nord im U-Bahnhof Onkel Toms Hütte vor. Der Eintritt zur Lesung ist frei. Mehr Infos unter www.mittelhof.org