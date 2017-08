Mit BenefitYoga® den Sommer genießen!

BenefitYoga®-Sommertage

vom 23. – 26.8.2017Mi. – Sa. vom 10 - 14 UhrWährend dieser Tage kommen wir über eine behutsame Asanapraxis in Bewegung.Die Asanas werden mit Achtsamkeit und in Kontakt mit unserem natürlichen Atemfluss durchgeführt. Wir tanken auf, schöpfen Kraft und entdecken vielleicht ein neues Wohlgefühl in uns, das uns mit einer inneren Leichtigkeit verbindet - vital und ausgeglichen.Das Programm ist so geplant, dass die Nachmittage für Ausflüge an die nahe gelegenen Seen oder in die Stadt zur Verfügung stehen – Summer in the city!Anmeldungen unter Benefit Yoga® Sommertage oder EMail: berlin@wegdermitte.deoder Tel. 030-8131040