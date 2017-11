Mitmachen beim Adventsmarkt

Berlin: Evangelische Mariengemeinde |

Zehlendorf.

Die evangelisch-lutherische St. Mariengemeinde, Riemeisterstraße 10-12, veranstaltet am Sonnabend, 2. Dezember, von 15 bis 18 Uhr einen Trödel- und Adventsmarkt. Wer mitmachen will, kann sich bis Mittwoch, 22. November per E-Mail an flohmarkt@lutherisch.de anmelden. Die Standmiete kostet zehn Euro oder fünf Euro plus einen Kuchen. Neben den Verkaufsplätzen wird es eine Kaffeestube und eine Bücherstube zum Stöbern geben. Advents- und Weihnachtslieder werden um 14, 16 und 18 Uhr in der Kirche zu hören sein. Mitsingen ist ausdrücklich gewünscht. Mehr Infos unter

802 70 34.