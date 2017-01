Neue Frauengruppe

Berlin: Ladenstraße |

Zehlendorf. Im neuen Kiezladen in der Ladenstraße im U-Bahnhof Onkel Toms Hütte trifft sich am Donnerstag, 9. Februar, 10.30 bis 12 Uhr, eine neue Gruppe. Eingeladen sind „Frauen im Aufbruch“ im Alter von 60 bis 70 Jahren. Manche sind plötzlich allein, andere müssen sich an das Rentner-Dasein gewöhnen oder es fehlen soziale Kontakte. Diese sollen in der neuen Gruppe entstehen. Es geht um Gespräche, ums Zuhören und darum, sich gegenseitig zu unterstützen. Auch gemeinsame Unternehmungen sollen geplant werden. Die Gruppe trifft sich jeden Donnerstag. Mehr Infos unter 80 19 75 39.