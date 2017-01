Neue Spielgruppe trifft sich

Zehlendorf.

Im Kiezladen in der Ladenstraße im U-Bahnhof Onkel Toms Hütte gibt es zwei neue Angebote des Stadtteilzentrums Villa Mittelhof. Am Montag, 6. Februar, 9 bis 10 Uhr, beginnt eine Eltern-Kind-Spielgruppe für Kinder bis zwei Jahre. Die Gruppe trifft sich jeden Freitag. Die Teilnahme kostet fünf Euro pro Termin. Um 10.30 Uhr schließt sich ein offenes Elterncafé an, das ebenfalls jeden Freitag geplant ist. Anmeldung zur Spielgruppe unter80 19 75 33 oder per E-Mail an kloss@mittelhof.org