Zehlendorf.

Um den Wunsch, glücklich zu sein und die Frage, was diesem Glück im Weg steht, geht es in einem neuen Kursangebot in der Villa Mittelhof, Königstraße 42-43, das am Montag, 11. September, 19 Uhr startet. Erreicht werden soll das Ziel mit Übungen aus der modernen Psychologie und „ent-esoterisierte“ Weisheiten des Ostens. Die Kosten betragen 1,50 Euro pro Abend. Mehr Infos und Anmeldung unter80 19 75 14 und per E-Mail an MailEinfachTom@gmail.com