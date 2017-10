Pflanzaktion für frühe Blüten

Berlin: Meilensäule |

Zehlendorf.

Die Bürgerstiftung Steglitz-Zehlendorf ruft am Sonntag, 22. Oktober, zur Pflanzaktion für Frühblüher auf. Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Meilensäule, Potsdamer Straße 44. Blumenzwiebeln sind vorhanden, wer will, kann aber noch welche mitbringen. Gartengeräte und Handschuhe werden zur Verfügung gestellt. Die Zwiebeln sollen auf dem Mittelstreifen in die Erde kommen. Auf dem Pflanzplan der Bürgerstiftung steht auch noch der Hohenzollernplatz am S-Bahnhof Nikolassee. Mehr Infos gibt es unter 0172/312 86 39.