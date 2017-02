Räume für Tagespflege gesucht

Zehlendorf.

Das Stadtteilzentrum Villa Mittelhof, das bezirkliche Jugendamt und die Gerhard-Jaeck-Stiftung suchen dringend Räume für die Betreuung von acht Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren. Gewerberäume oder eine Wohnung zur Nutzung als Tagespflegestelle wären ideal. Die Kinder haben einen Fluchthintergrund und befinden sich seit September 2016 in einem Betreuungsprojekt. Die gesuchten Räume sollten in Zehlendorf liegen und gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden sein. Mindestens zwei Räume mit Küche und Bad ab einer Größe von 70 Quadratmetern werden gesucht. Die Kaltmiete, die vom Jugendamt finanziert wird, kann bis zu 1200 Euro betragen. Mehr Informationen unter

801 97 17 oder per E-Mail an scharatow@mittelhof.org