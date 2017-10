Berlin: Rathaus Zehlendorf |

Steglitz-Zehlendorf. Michael Karnetzki, Stadtrat für Ordnung, Verkehr und Bürgerdienste, lädt am Dienstag, 24. Oktober, zur Bürgersprechstunde ein. In der Zeit von 15 bis 17 Uhr können sich Bürger im Rathaus Zehlendorf, Raum E 312, Kirchstraße 1/3, mit ihren Fragen und Problemen an den Stadtrat wenden. Um Wartezeiten zu vermeiden, ist eine Terminreservierung unter 902 99 20 01 unbedingt erforderlich. KaR