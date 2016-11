Tai Qi-Kurs für Senioren

Berlin: Kita Markgrafenstraße |

Zehlendorf. Das Stadtteilzentrum Villa Mittelhof bietet einen Tai Qi-Kurs für Menschen ab 65 Jahren an. Er findet montags von 15.30 bis 16.30 Uhr in der Kita Markgrafenstraße 8 statt. Tai Qi kann Blockaden auflösen und Schmerzen lindern. Die Teilnahme an zehn Terminen kostet 50 Euro eine Probestunde ist frei. Mehr Infos und Anmeldung bei Tai- Qi-Lehrer Uwe Mädger unter 80 19 75 39. uma