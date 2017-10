Trödelmarkt für Familien

Berlin: Familientrödel |

Zehlendorf. Die Villa Mittelhof veranstaltet am Sonnabend, 28. Oktober, von 10 bis 13 Uhr einen Familientrödelmarkt in der Markgrafenstraße. Es gibt unter anderem Kleidung, Bücher, Spielzeug und Hausrat. Professionelle Händler sind nicht zugelassen. Die Gebühr für einen Stand beträgt fünf Euro pro Meter. Kinder, die ihre Waren auf einer Decke anbieten, zahlen einen Euro. Wer mitmachen will, kann sich persönlich im Mittelhof, Königstraße 42-43, 10 bis 18 Uhr anmelden. Mehr Infos unter 80 19 75 33. uma