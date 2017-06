Zehlendorf.

Am Sonntag, 18. Juni, eröffnet um 9 Uhr ein Trödelmarkt im Mehrgenerationenhaus Phoenix, Teltower Damm 228. Wer mitmachen will, kann für fünf Euro einen Stand mieten. Anmeldung unter84 50 92 47 und per E-Mail an mgh@mittelhof.org