Berlin: Villa Donnersmarck |

Zehlendorf.

Spaß am Gärtnern? Menschen mit grünem Daumen treffen sich mittwochs von 14 bis 16 Uhr in der Villa Donnersmarck, Schädestraße 9-13. Im Hochbeetgarten, in dem das Gärtnern auch vom Rollstuhl aus funktioniert, sind neue Helfer herzlich willkommen. Mehr Infos für Interessierte gibt es unter

84 71 87 16, per E-Mail an klahr@fbb@fdst.de und auf www.villadonnersmarck.de