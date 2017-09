Auf dem richtigen Weg

Warwels Treffer entscheidet Partie – Talente machen Freude

Trainer Alexander Arsovic überraschte zu Beginn mit einer ungewohnten Startaufstellung. Erstmals von Beginn an auf dem Feld stand der vom FSV Mainz 05 gekommene Bilal Kamarieh und mit Timur Gayret bzw. Vincetic kehrten zwei Youngster in die Anfangself zurück. Man spürte, dass die beiden letzten Niederlagen Spuren bei den Zehlendorfern hinterlassen hatten, sie begannen vorsichtiger. „Wir wollten endlich einmal zu null spielen, zehn Gegentore in fünf Spielen war einfach zu viel“, sagte Torhüter Philip Sprint. In der 19. Minute reklamierten die Gäste heftig: Sie forderten einen Strafstoß, nachdem dem Berliner Robert Schröder der Ball im Strafraum an die Hand gesprungen war. Da jedoch aus Sicht von Schiedsrichter Matthias Alm keine aktive Bewegung zum Ball vorlag, ließ er weiterspielen. „Das war eine klare Hand“, sagte Torgelows Trainer Grzegorczyk später auf der Pressekonferenz und fühlte sich benachteiligt.Wenig später gingen die Gastgeber in Führung. Ein dynamischer Vorstoß von Niclas Warwel aus der eigenen Hälfte war vorausgegangen, ein gelungener Doppelpass mit Sebastian Huke folgte, bis Warwel gekonnt mit dem Außenrist das Tor des Tages erzielte, 1:0 (23.). Der erste Saisontreffer des Stürmers, der sich später freute, „dass vom Stürmer bis zum Abwehrspieler alle gut gegen den Ball gearbeitet haben.“Nach dem Wechsel boten sich den Zehlendorfern zwei Möglichkeiten, die Entscheidung herbeizuführen: In der 55. Minute eroberte der eingewechselte Marc Zellner im Mittelfeld den Ball, strebte dem Strafraum zu. Doch statt selbst abzuschließen, legte er dem überraschten Huke auf, der das Leder verzog. „Den muss ich alleine machen“, gab Zellner hinterher zu. Zehn Minuten später scheiterte Gayret, weitere Offensivaktionen blieben aus.Dann folgte das, was eingangs beschrieben wurde. Der emsige Vincetic, nach seinem Nasenbeinbruch in Brandenburg mit Gesichtsmaske spielend, ging zu heftig in einen Zweikampf und musste folgerichtig den Platz verlassen (79.). Zehn Zehlendorfer stemmten sich nun mit aller Macht den Torgelowern entgegen, wollten den Vorsprung in jedem Fall über die Zeit bringen. Selten hat man eine so verbissen kämpfende „kleine Hertha“ erlebt. „Die Defensive hat ein sehr gutes Zeichen gesetzt“, war Trainer Arsovic hinterher zufrieden. Und auch Zellner fand, „dass alle aufopferungsvoll gekämpft haben.“Die Berliner können aus dieser Partie, in der „auch Torgelow einen Punkt verdient gehabt hätte“ (Arsovic) positive Erkenntnisse mitnehmen: Sie können „zu null“ spielen, wenn sie geschlossen verteidigen, die Jugendspieler machen derzeit viel Freude (Gayret, Vincetic, Rüb und Vassiliadis), sie können sogar gewinnen, wenn Huke einmal nicht trifft (aber vorlegt!) und sie haben mit Sprint eine verlässliche Größe im Kasten, der in der 87. Minute auf der Hut war und einen Stövesand-Freistoß entschärfte.