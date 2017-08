Auf die Plätze, fertig, Sieg

Großer Preis des 8. Internationalen Mopstreffen in Lichtenrade.

Sie sind von Natur aus kurzbeinig und sehen aus wie pralle Würste mit zerknautschten Gesichtern. Sind aufgeweckt und sooo süß. Sie haben kleine Turbo-Pfötchen und können fix zum Sprinter werden.

Die Möpse mussten auf einer 50-Meter langen Laufbahn einzeln gegeneinander antreten. Die schnellsten Tiere brauchen um die sechs Sekunden bis zur Zielgeraden. Insgesamt sind 94 Möpse aus Deutschland, Belgien, Schweiz und Sardinien angemeldet. Auf dem Platz des Vereins "Jugend und Hund e.V. Berlin" watscheln über 200 Möpse.In der Pole-Position: die favorisierte Mops-Dame "Emma" aus Berlin. "Auf die Plätze, fertig, los", schallte es aus dem Lautsprecher mit der rauen Stimme vom Veranstalter und Mops-Züchter Thomas Zupan.Und schon rannte "Emma"los. Frauchen wartete als Belohnung an der Ziellinie. Pech für "Lord Artur", "Sir Edward", "Stanislaus" und die anderen Möpse. Konkurrentin "Emma" zog uneinholbar davon, gewann den Lauf im K.O.-System. Und so ging es von Runde zu Runde weiter. "Emma" konnte kein Mops einholen.Dabei gingen die Kontrahenten nicht immer mit fairen Mitteln zur Sache: Mops "Carlo" lief im Zickzackkurs. Der achtmonatige Rüde konnte nicht so sprinten, die Luft war raus. Eine Mops-Dame nahm ihr Bällchen in die Schnauze und trug es über die Ziellinie. Wird nicht "Disqualifiziert", entschied die Jury. Spielzeug und Leckerli waren ausdrücklich erlaubt.Die Siegerin Mops-Dame "Emma"aus Berlin. Sie lag unter der Zeitgrenze von 5,66 Sekunden.Boxenstopp legte "Sihla"ein - sie brauchte etwas mehr als eine Minute für die Strecke.Abseits der Laufbahn bekamen die tierischen Lieblinge Frozen Joghurt, extra für Hunde hergestellt in den Geschmacksrichtungen "Neulandrind/Karotten" und Lachs/Karotten". Mmmhhh... ist das ein paradiesisches Hundeleben.Alle vierbeinigen Teilnehmer werden vor dem Rennen von Tierärzten untersucht. Vielen Möpsen fällt die Atmung durch falsche Züchtung schwer. Tierärzte weisen schon länger darauf hin, dass inzwischen wieder Möpse mit längeren Nasen und schlankerem Körperbau gezüchtet werden.