Deutsche Meisterschaft der U14 Knaben beim Berliner Hockeyclub

Deutschlands vier beste Teams der Jahrgänge 2002/03 spielen an diesem Wochenende in der Zehlendorfer Wilskstraße um den blauen Wimpel der Deutschen Meisterschaft der Jugend im Hockey.



Das Knaben A-Team des Berliner Hockey Clubs hat sich als einzige Berliner Mannschaft für diese Endrunde qualifiziert.

Los geht’s mit den Halbfinalspielen am Samstag um 12:00 und 14:00 Uhr, am Sonntag folgen kleines und großes Finale um 11:00 und 13:00 Uhr.