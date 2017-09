Erste Pokalhürde sicher genommen

Hertha 03 schlägt Westend 01 8:0 – Sonntag Spitzenspiel gegen SV Lichtenberg 47

Die Gastgeber hatten alle Register gezogen, die einem als mehrere Klassen tiefer spielender Verein zur Verfügung stehen. So verlegte man die Begegnung trotz bester Bedingungen vom in perfektem Zustand befindlichen Rasenplatz auf einen Kunstrasen. 90 Minuten später war deutlich geworden, dass der Oberligist sich davon nicht beeindrucken ließ.Zwar benötigten die Zehlendorfer eine gewisse Anlaufzeit, ehe der Bann gebrochen war, doch auch vorher schon waren die Rollen erwartungsgemäß eindeutig verteilt, bestimmten die Gäste eindeutig das Spielgeschehen. Nach einem Foul an Timur Gayret, dem auffälligsten Zehlendorfer im ersten Abschnitt, verwandelte Torjäger Sebastian Huke den fälligen Strafstoß sicher zum 1:0 (36.). Gayret legte selbst wenig später zum 2:0 nach (38.). Ein kurzes Aufbäumen der Gastgeber verhinderte Zehlendorfs Schlussmann Eric Günther mit zwei sehenswerten Paraden, ehe Faton Ademi, bester Torjäger des Oberligisten im vergangenen Jahr, mit einem lupenreinen Hattrick die Partie endgültig entschied. Auf sein Konto gingen die Treffer zum 3:0, 4:0 und 5:0 (54., 57., 74.). Zum Schluss ging Westend etwas die Luft aus, so dass zwei Mal Mike Ryberg (6:0, 80.; 8:0, 83.) und zwischendrin erneut Huke (7:0, 82.) das Ergebnis noch hochschraubten.