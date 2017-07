Freundschaftsspiel endet 2:1 für die Sportfreunde Charlottenburg-Wilmersdorf 08

In einem Vorbereitungsspiel auf die neue Saison 2017/18, gewinnen die Sportfreunde Charlottenburg-Wilmersdorf gegen den BSV 1892 mit 2:1.Auf Kunstrasenplatz in der Hans Rosenthal Sportanlage, lieferten sich die beiden Kontrahenten eine abwechslungsreiche und spannende Partie, die zur Halbzeit noch 0:0 stand.Trotz Mückenplage trafen dann nach der Pause Sezer Dikkaya (62`, 76`) für die Sportfreunde und Louis Held (81`) für den BSV.Schiedsrichter der Partie war Karim Hornig.Man merkte beiden Mannschaften an, dass sie sich noch in der Vorbereitung auf die neue Saison befinden.Das nächste Bezirksfreundschaftsspiel der Sportfreunde Charlottenburg-Wilmersdorf findet am Sonntag, 30.7.2017 um 14:30 Uhr gegen den Friedenauer TSC statt.