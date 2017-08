Berlin: Freizeitstätte Süd |

Zehlendorf.

Paare mit Vorkenntnissen in Gesellschaftstänzen sind in der Freizeitstätte Süd, Teltower Damm 226, willkommen. Donnerstags von 11.15 bis 12.45 Uhr werden in lockerer Atmosphäre Standard- und Lateinamerikanische Tänze erlernt. Auf dem Programm stehen auch Fitness- und Mobilitätsübungen. Die Teilnahme kostet sechs Euro pro Doppelstunden. Infos und Anmeldung unter

84 50 77 60 oder direkt beim Tanztrainer unter

0163/987 20 13.