Hertha 03 auf Erfolgskurs

Zehlendorf. Die Mannschaft von Trainer Alexander Arsovic hat am vergangenen Sonntag ihren vierten Oberliga-Sieg in Folge eingefahren. Durch Tore von Maximilian Obst (44.), Sebastian Huke (52.) und Faton Ademi (72.) wurde der FC Mecklenburg Schwerin auf dem heimischen Ernst-Reuter-Sportfeld mit 3:0 (1:0) besiegt.



Ihre gute Serie ausbauen kann die Arsovic-Elf am Sonnabend, wenn sie beim Malchower SV antritt (14 Uhr, Waldstadion). Drei Tage später (Dienstag, 31. Oktober) gastiert dann Victoria

Seelow in Zehlendorf (14 Uhr).

