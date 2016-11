Hertha 03 empfängt Malchow

Zehlendorf. Die Länderspiele in der vergangenen Woche haben sogar auf die fünftklassige Oberliga Auswirkungen gehabt. So war Hertha 03 Zehlendorf am vergangenen Wochenende spielfrei. Für die Mannschaft von Trainer Markus Schatte geht es erst am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den Malchower SV weiter (14 Uhr, Ernst-Reuter-Sportfeld). Von der Papierform ist ein ausgeglichenes Spiel zu erwarten, trennt beide Mannschaften doch nur ein Punkt voneinander. In der vergangenen Saison gewannen die Zehlendorfer ihr Heimspiel gegen Malchow mit 1:0.



AK

