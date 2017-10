Hertha 03 schaltet Blau-Weiß 90 aus

Zehlendorfs Defensive weiter stabilisiert / Hukes Strafstoß entscheidet

Sturmtief „Xavier“ hatte auch in Zehlendorf seine Spuren hinterlassen und bis zuletzt offen gelassen, ob die attraktive Paarung im Ernst-Reuter-Stadion ausgetragen werden konnte. Doch zu Spielbeginn ließ sich sogar die Sonne blicken und 273 Zuschauer bildeten einen würdigen Rahmen. Hertha 03-Trainer Alexander Arsovic hatte sein Team im Vergleich zur Vorwoche auf drei Positionen verändert: Lenny Stein, Albert Vincetic und Carl Hopprich rückten neu in die Mannschaft. Die zu Saisonbeginn noch so knappe Personaldecke ist im Verlauf der letzten Wochen deutlich breiter geworden, Arsovic bieten sich mehr Möglichkeiten, taktisch zu variieren.Blau-Weiß 90 hatte zu Beginn nicht nur optische Vorteile, sondern auch die erste Gelegenheit: Doch Zehlendorfs Schlussmann Philip Sprint eilte aus seinem Kasten und konnte den frei auf ihn zueilenden Nicolai Kitzing insoweit behindern, dass er ihn nach außen abdrängte (10.). Der erste Aufreger auf der Gegenseite sorgte zugleich für die Zehlendorfer Führung. Hopprich war nach schöner Kombination mit „Maxi“ Obst und Timur Gayret im Strafraum zu Fall gebracht worden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Torjäger Sebastian Huke sicher zum 1:0 (17.). Gayret hatte nach einer guten halben Stunde das 2:0 auf dem Fuß, vergab jedoch freistehend und ließ den Berlin-Ligisten somit im Spiel.Nach dem Wechsel bot sich das zu erwartende Spiel: Das zurückliegende Team machte Druck, die führenden Gastgeber versuchten aus einer stabilen Deckung zu kontern. Doch zu mehr als einem Kopfball des eingewechselten Blau-Weiß-Sturmtanks Al-Kassem (67.) und einen strammen Schuss von Kitzing, den Sprint sicher abwehrte, reichte es für die Gäste nicht. „Wir haben uns in den letzten Wochen im Defensivbereich besser gefunden“, verriet Zehlendorfs Stein den Schlüssel für die letzten Erfolge. Die Zehlendorfer mussten sich hinterher nur den Vorwurf gefallen lassen, ihre Konter nicht zielstrebiger ausgespielt zu haben, doch störte das nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Stefan Lüth auf Seiten des Oberligisten niemanden mehr. „Es war nicht die ansehnlichste Partie, aber wir haben im Kollektiv sehr gut verteidigt“, sagte 03-Kapitän Robert Schröder, der nun hofft, „den Lauf mit den Spielen ohne Gegentore in die Punktspiele mitnehmen können.“Gespannt blicken nun alle auf die anstehende Auslosung am Freitag in einer Woche (20. Oktober 2017). Die Spieler nach einem Wunschgegner befragt, erhielt man die typischen Antwort: „Wir nehmen es, wie es kommt.“ Nur einer wurde konkreter: Mittelfeldregisseur Obst würde sich „freuen, wenn wir auf den 1. FC Wilmersdorf und damit viele Ex-Kollegen treffen würden.“ Tatsächlich hat sich in Wilmersdorf (die übrigens durch ein 3:1 gegen Regionalligist BAK die nächste Runde erreichten) mit Ex-Trainer Timo Szumnarski, Ex-Kapitän Erdal Özdal, Torjäger Rene Robben und Modou Lamin Sanyang eine Zehlendorfer Kolonie gebildet. Nur ein Auswärtsspiel an der gefürchteten „Blisse-Ritze“ muss es aus Hertha-03-Sicht sicherlich nicht sein.