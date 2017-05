Hertha 03 verliert in Malchow

Zehlendorf. Der Oberligist hat im Auswärtsspiel am vergangenen Sonnabend beim Malchower SV eine 1:2 (0:0)-Niederlage hinnehmen müssen. Dabei sah es nach torloser erster Hälfte zunächst danach aus, als würden die Zehlendorfer gewinnen. Binting brachte die Gäste in der 53. Minute 1:0 in Führung. Die Freude währte nur drei Minuten, ehe Täge für Malchow ausglich. Schließlich erzielte Orlos das Siegtor für die Hausherren (80.).



Nächstes Spiel: Freitagabend im Berliner Stadtderby gegen Tennis Borussia (19.45 Uhr, Ernst-Reuter-Sportfeld). AK

Gefällt mir