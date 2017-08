Huke wird zum Matchwinner

Zehlendorf. Die Mannschaft von Trainer Alexander Arsovic hat am vergangenen Sonntag auch ihr zweites Spiel in der laufenden Oberliga-Saison gewonnen. Auf dem heimischen „Ernst-Reuter-Sportfeld“ besiegten die Zehlendorfer den SV Altlüdersdorf mit 3:2 (1:1). Unumstrittener Matchwinner war dabei Neuzugang Sebastian Huke, der für alle drei Hertha-Tore verantwortlich zeichnete (29., 83., 89.). Die Treffer für die Gäste erzielten Zielinski (17.) sowie Salhab (90.+3).



Im nächsten Spiel gastieren die Herthaner am Sonnabend bei Brandenburg Süd (14 Uhr).

Gefällt mir