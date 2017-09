Mit Training Stürze vermeiden

Zehlendorf.

Im Kiezladen des Mittelhofs in der Ladenzeile im U-Bahnhof Onkel Toms Hütte ist am Freitag, 8. September, 11.30 bis 12.30 Uhr, der Kurs „Sturzprophylaxe“ im Angebot. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko durch Stolpern oder Ausrutschen zu stürzen, gleichzeitig dauert der Heilungsprozess länger. Durch gezieltes Training der Haltemuskulatur im Rumpf und in den Beinen, durch Übungen für die Reaktionsfähigkeit und das Gleichgewicht kann Stürzen vorgebeugt werden. Die Teilnahme am Kurs ist kostenlos. Anmeldung unter80 19 75 39 oder der Mail an zey@mittelhof.org