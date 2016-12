Neue Trainer bei Hertha 03 Zehlendorf

Zehlendorf. Der 34-jährige Alexander Arsovic, Trainer der U17-Junioren, beginnt am 1. Januar als Cheftrainer der 1. Herrenmannschaft von Hertha 03 Zehlendorf.

Sein Assistent wird Robert Pocrnic (43), bisher beim Brandenburg-Ligisten SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen. Im März stehen die Neuwahlen zur Präsidentschaft an. Präsident Kamyar Niroumand stellte in diesem Zusammenhang klar, dass der Verein in den nächsten drei Jahren den Aufstieg in die Regionalliga schaffen will. Auch der Umbau des Jugendbereichs steht nach der Winterpause auf der Tagessordnung. Deshalb sollen die Weichen für die Zukunft jetzt neu gestellt werden.Dem bisherigen Trainer der 1. Herrenmannschaft, Markus Schatte, liegt ein Angebot vor, als sportlicher Leiter der Jugend zu fungieren. „Wir würden uns sehr freuen, wenn er das Angebot annehmen würde“, sagt Niroumand. Co-Trainer Patrick Hinze, hätte die Offerte, andere Aufgaben im Verein zu übernehmen, leider abgelehnt. Eine Antwort Schattes steht noch aus.