Trotz neuem Nackenschlag: Weiter gute Voraussetzungen

Zehlendorfer unterliegen Hansa Rostock II mit 1:3 / Gäste mit starker Leistung

Zehlendorfs Trainer Alexander Arsovic hatte sein zuletzt so erfolgreiches Team leicht verändert. Der lange verletzte Burak Mentes fand erstmals in dieser Spielzeit in der Startaufstellung Berücksichtigung, der junge Stürmer David Vetter erhielt zum zweiten Mal (nach dem Saisonauftakt in Staaken) seine Chance. Der Beginn des Spiels zeigte zweierlei auf: Die Zehlendorfern hatten nicht nur am (Pokal-)Ausscheiden zu knabbern, die sechs Gegentore hatten (naturgemäß) auch ihre Spuren hinterlassen und so wirkte die Hintermannschaft der Gastgeber nicht immer sattelfest. Dazu traf sie auf einen Kontrahenten, der mit gekonntem Umschaltspiel und einer aggressiven, aber meist fairen Spielweise das Mittelfeld beherrschte. Das 0:1 durch Harry Föll (28.), der dem Kader der Drittliga-Mannschaft angehört, fiel beinahe folgerichtig. Die Zehlendorfer Bemühungen, erst einmal wieder Stabilität in die Defensive zu bekommen, gingen zu Lasten ihrer Offensive, so dass ihr Torjäger Sebastian Huke bis zur Pause kaum ins Geschehen eingreifen konnte. Vor zwei Tagen gaben die Zehlendorfer übrigens bekannt, dass Huke seinen Vertrag vorzeitig bis 2019 verlängert hat.Nach dem Wechsel reagierte Trainer Arsovic, schickte mit Niclas Warwel (ab 46.) und Faton Ademi (ab 56.) zwei zusätzliche Angreifer aufs Feld, um den Druck zu erhöhen. Doch die Gäste hielten geschickt die Gefahr vor dem eigenen Tor fern, zumal die Zehlendorfer wirklich nicht ihren besten Tag erwischten. Und so war für viele der Zuschauer das 0:2 durch Robert Grube (59.), der aus 16 Metern ins Eck traf, schon die Vorentscheidung.Nur kurzzeitig keimte bei den Berlinern noch einmal Hoffnung auf: Huke hatte eine Vorlage von Maximilian Obst perfekt zum Anschlusstreffer genutzt, 1:2 (67.). Als Hurtig kein acht Minuten später den Zwei-Tore-Abstand wieder herstellte (1:3), ließen die Zehlendorfer die Köpfe hängen.