Verrückter geht's nicht

Zehlendorfer unterliegen Stern 1900 im Pokal 5:6 n. V. / Fünf Mal fiel der Ausgleich

Zunächst deutete an diesem leicht verregneten Abend nichts daraufhin, was den knapp 200 Zuschauern und den Protagonisten auf dem Platz und am Rande bevorstand. Nach ausgeglichenem Spiel ging der Favorit in der 43. Minute durch einen Kopfball ihres Torjägers Sebastian Huke in Führung. Der Jubel war kaum verebbt, da fiel schon der Ausgleich durch Neim Planja (45.).In der Pause war natürlich ein Gesprächsthema, dass eine Führung so schnell ausgeglichen wurde – aber da hatte man die restliche Spielzeit noch nicht erlebt. Die Zehlendorfer hatten den Nackenschlag des Ausgleichs gut weggesteckt und gingen unmittelbar nach dem Wechsel wieder in Front: 2:1, erneut durch Huke (49.). Duplizität der Ereignisse: Dennis Freyer glich für die Gastgeber prompt zum 2:2 aus (50.). Als Christian Höhne dann für Stern 1900 das 3:2 erzielte, schien die Partie eine Wendung zugunsten der Heimmannschaft genommen zu haben (67.). Doch nun zeigte die „kleine Hertha“, dass auch sie über Nehmer-Qualitäten verfügt. Keine 180 Sekunden später konnte Huke mit seinem dritten Treffer auf 3:3 stellen (70.). Spätestens nun merkten die Zuschauer, dass es ein besonderer Pokalabend werden würde.Als sich alle auf die Verlängerung eingestellt hatten, fand die Dramatik eine weitere Steigerung: Luca Rohr schoss in der buchstäblich letzten Minute sein Team zum 4:3 (90.) – und damit zum Sieg, so meinte man zumindest. Doch an diesem Abend war nichts normal. Eine (vermeintlich) letzte Szene sollte es noch geben: Darius Niroumand zirkelte einen Freistoß genau auf den Kopf des sich streckenden Mike Ryberg: 4:4 – es lief die dritte Minute der Nachspielzeit, unmittelbar danach erfolgte der Abpfiff – Verlängerung.Die ersten 15 Minuten waren bemerkenswert: Zählbares musste nicht notiert werden. Erst in der zweiten Hälfte der Verlängerung ging es munter weiter. Timur Gayret bringt Zehlendorf zum dritten Mal in diesem Spiel in Führung 5:4 (110.). Mitten in der Jubeltraube Zehlendorfs Trainer Alexander Arsovic, der jedoch nicht mitfeierte, sondern sein Team ermahnte, nun wachsamer zu sein – angesichts von nur noch zehn Minuten Spielzeit und erlahmender Kräfte auf beiden Seiten. Vergebens! Keine zwei Minuten später stand es wieder Remis, der fünfte Ausgleich, erzielt durch Freyer (112.). Die Höhen und Tiefen waren kaum auszuhalten, weder für Zuschauer noch für Trainer oder Betreuer. Die Entscheidung, so war man sich fast einig, würde im Elfmeterschießen fallen. Doch hatten alle die Rechnung ohne Freyer gemacht. Sein 6:5 (117.) bedeutete kurz vor dem Ende den Endstand, ein letztes Aufbäumen der Zehlendorfer blieb erfolglos.