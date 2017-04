Warwel lässt Hertha 03 jubeln

Zehlendorf. Die Mannschaft von Trainer Alexander Arsovic hat am vergangenen Freitag ihren dritten Sieg in Folge eingefahren. Im Heimspiel gegen Germania Schöneiche gewann der Oberligist 2:1. Beide Tore erzielte Niclas Warwel (63., 89.), Schöneiche war zuvor durch Christopher-Lennon Skade in Führung gegangen (33.). „Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie sie nach dem 0:1 reagiert und Moral bewiesen hat“, sagte Arsovic.



Nun kommt es zu einem echten Gradmesser. Am Sonnabend gastieren die Zehlendorfer bei Tabellenführer VSG Altglienicke (14 Uhr). AK

