Berlin: Kita Markgrafenstraße |

Zehlendorf. Das Stadtteilzentrum Mittelhof bietet ab Mittwoch, 6. September, 19.45 bis 21 Uhr „Yoga für Ältere“ an. Der Kurs findet in der Kita Markgrafenstraße 8 statt. Mit den Übungen, verbunden mit bewusster Atmung, können Haltungsfehler korrigiert und Verspannungen gelöst werden. Der Kurs ist für Einsteiger und für Fortgeschrittene geeignet. Eine Probestunde ist kostenlos, die Teilnahme an zwölf Terminen kostet 75 Euro. Anmeldung unter 80 19 75 39. uma