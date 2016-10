Radtour entlang der Stammbahntrasse

Kleinmachnow.

Die Bürgerinitiative Stammbahn (BIS) lädt am Sonnabend, 15. Oktober, zur traditionellen Radtour entlang der Berlin-Potsdamer Stammbahn ein. Los geht es um 10 Uhr am Adam-Kuckhoff-Platz in Kleinmachnow, nahe dem 1980 geschlossenen S-Bahnhof Düppel. BIS-Mitglied Barbara Sahlmann leitet die Tour entlang der Trasse. Auf der Tour wird auch über die neuesten Entwicklungen zur Wiederbelebung der Stammbahn informiert. Die Radtour endet am S-Bahnhof Griebnitzsee. Mehr Infos und Anmeldung unter03320 32 49 81 oder per E-Mail an Barbara.Sahlmann@gmx.de