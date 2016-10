Pakete werden sofort in der Filiale abgegeben

Da ich als Selbständige zu Hause arbeite, bestelle ich oft nötige Materialien online. Doch seit mehreren Wochen erreichen mich Pakete nur noch sporadisch. Ich bekomme die Mails, dass meine Bestellungen auf dem Weg sind, so kann ich sie zum Glück verfolgen. Und dann lese ich immer öfter, dass das Paket nicht zugestellt werden konnte, es in der nächsten Postfiliale zur Abholung bereit liege, wie ich der Benachrichtigungskarte entnehmen könne.

Ich bin wirklich immer zu Hause!! Doch die größte Frechheit ist, das ich nie! eine Benachrichtigungskarte bekomme, ich also nur zufällig herausfinde, dass ein Paket für mich bereit liegt.

