Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de

Berlin: Weinreize |Am 4. November 2016, 11 Uhr öffnet der Weinladen „Weinreize“ am U-Bahnhof Onkel Toms Hütte in der Ladenstraße Nord. Nils Thamm und Achim Röhe bieten Weine aus aller Welt – vom deutschen Riesling bis zum australischen Shiraz. Außerdem auch edle Tropfen aus dem französischen Jura, dem norditalienischen Valtellina, San Marino oder Westaustralien.