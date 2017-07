Berlin: Archenhold-Sternwarte |

Alt-Treptow. Am 14. Juli bietet die Archenhold-Sternwarte, Alt-Treptow 1, die Möglichkeit zu einem Blick in den Himmel. Im Mittelpunkt des Abends steht der Planet Saturn, beobachtet wird am 500-Millimeter-Spiegelteleskop. Beginn ist um 23 Uhr, der Eintritt kostet sechs, ermäßigt drei Euro. Auskunft unter 534 80 83. RD