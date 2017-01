Ralf Drescher | Bohnsdorf | vor 23 Minuten | 2 mal gelesen

Berlin: Kulturküche Bohnsdorf | Bohnsdorf. Rainer Dabrowski war fast ein Vierteljahrhundert, bis zu seinem Ruhestand 2014, evangelischer Gefängnispfarrer in der Haftanstalt Tegel. Über seine Erlebnisse in Deutschlands größtem Männerknast hat er ein Buch geschrieben. In „Verknackt – vergittert – vergessen“ berichtet er vom heutigen Strafvollzug jenseits aller Klischees. Am 9. Februar um 19 Uhr liest er in der Kulturküche Bohnsdorf, Dahmestraße 33, aus seinem...