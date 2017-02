Bernd Wähner | Pankow | vor 8 Stunden, 22 Minuten | 42 mal gelesen

Berlin: Zimmer 16 | Neuer Stadtrat beim „Grünen Stammtisch“ - Pankow. „Verkehrswende vor Ort – was steht in Pankow an?“ ist das Thema eine „Grünen Stammtischs“, der am 13. Februar stattfindet. Um 19 Uhr sind im Veranstaltungsort Zimmer 16 an der Florastraße 16 der neue Pankower Stadtentwicklungsstadtrat Vollrad Kuhn (Bündnis 90/ Die Grünen) und der Verkehrspolitische Sprecher der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen im Abgeordnetenhaus, Stefan...