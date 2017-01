Thomas Schubert | Wilmersdorf | vor 16 Stunden, 4 Minuten | 6 mal gelesen

Berlin: ADAC-Geschäftsstelle | Wilmersdorf. Vor dem Aufbruch in den Winterurlaub gibt der ADAC Berlin-Brandenburg Autofahrern Hinweise zum Anbringen von Schneeketten mit auf den Weg. In der Geschäftsstelle Bundesallee 29 erfährt man am Dienstag, 24. Januar, ab 19.30 Uhr, kostenlos was bei der Montage zu beachten ist und wie sich das Fahrverhalten des Autos mit den Ketten ändert. Interessenten können die Ausrüstung für den Urlaub in Gebirgsregionen bei der...