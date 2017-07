Alt-Treptow.

Das Zirkuszelt des Kindercircus Cabuwazi in der Bouchéstraße 74 wird am 5. August zum Veranstaltungsort für eine Filmnacht. Gezeigt werden ab 20 Uhr Filme, in deren Fokus die Türkei und darunter auch die Partnergemeinde des Bezirks Eskisehir steht. Weitere Kurzfilme berichten, wie Köpenick zu seinem Namen kam, oder über das Leben in der Treptower Rollheimersiedlung Lohmühle. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter www.stadtlichter.berlin