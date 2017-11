Partyreise in die 90er Jahre

Alt-Treptow.

Was waren das für Zeiten, als Twix noch Raider hieß, der erste Kuss beim Flaschendrehen die Röte ins Gesicht trieb oder Stunden vor dem Radio gesessen wurde, um den Lieblingssong auf Kassette aufnehmen zu können. Am Sonnabend, 11. November, gibt es in der Arena Berlin (Einlass ab 18 Uhr) eine musikalische Party-Zeitreise. Mit Whigfield ("Saturday Night"), LAYZEE AKA feat. Mr. President ("Coco Jambo"), La Bouche ("Be my lover"), Culture Beat ("Calling Mr. Vain"), Snap ("Rythm is a dancer") und Fun Factory ("Doh wah Diddy") sind ein halbes Dutzend Mega-Stars der 90er-Jahre live auf der Bühne zu sehen. Die 90er DJs Hans und Sebastian haben ihre Buffalos geputzt und die Musikkassetten gecheckt. Sie sind startklar für eine Musiknacht der Extraklasse. Tickets ab 24,91 Euro gibt es unter www.mega90er.de