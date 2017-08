WeltenSchmiede Sommerfest 2017

Der Irrlicht geht in sein fünftes Jahr und auch die warme Jahreszeit muss gebührend gefeiert werden, darum Bänke raus denn es ist Entspannung angesagt!



Wir laden ein zum Sommerfest 2017 in die WeltenSchmiede!

Es gibt jede Menge Sonne, hohe Temperaturen und entspanntes “auf-der-Wiese-herumliegen” und wer mag kann natürlich auch spielen.



Wir präsentieren und erklären diverse “Outdoor” Spiele.



Natürlich werden auch andere Brettspiele und Tabletops aus unserer Sammlung gespielt, oder Ihr bringt einfach Euer Lieblingsspiel mit.



Also kommt alle vorbei und bringt Spaß, Freude und gute Laune mit!



Los geht es ab 14 Uhr.



Wir freuen uns auf Euch!