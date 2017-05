Jubiläum im Figurentheater

Berlin: Figurentheater Grashüpfer |

Alt-Treptow. Am Internationalen Kindertag 1997 hob sich in der Puppenbühne im Treptower Park zum ersten Mal der Vorhang. Das 20. Jubiläum wird am 1. Juni im Figurentheater Grashüpfer gebührend mit Freunden und Besuchern gefeiert. Beginn ist um 18 Uhr, es gibt eine Vorstellung von „Gemüserotkäppchen“ und die langjährige Theaterleiterin Sigrid Schubert erzählt die Argonautensage als Spiel mit Figuren. Anschließend wird mit einem kleinen Buffet gefeiert. Der Eintritt ist frei, Spenden sind gern gesehen. Das Figurentheater Grashüpfer, Puschkinallee 16a, befindet sich auf halbem Weg zwischen S-Bahnhof Treptower Park und Parkplatz Rosengarten. RD