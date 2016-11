Adventsmarkt an der Pfarrkirche

Berlin: Kirche Altglienicke |

Altglienicke. Am 4. Dezember laden die Evangelische Kirche und der Bürgerverein Altglienicke zum Adventsmarkt ein. Zum Auftakt gibt es in der Kirche um 14 Uhr einen Adventsgottesdienst. Rund um die Pfarrkirche an der Semmelweisstraße öffnet von 14 bis 19 Uhr ein Markt mit Verkaufsständen. Geboten werden Kunstgewerbe, Adventsgestecke, Gehäkeltes und natürlich Speisen und Getränke. Dazu erklingt weihnachtliche Musik. An Feuerschalen können sich die Besucher aufwärmen. RD