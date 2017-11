Altglienicke.

Am 29. November besteht die Möglichkeit, beim Deutschen Roten Kreuz Blut zu spenden. Ein DRK-Team ist von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Grundschule am Pegasuseck, Pegasuseck 5, präsent. Spender müssen gesund und mindestens 18 Jahre alt sein, bitte Ausweis mitbringen. Weitere Termine unter www.blutspende-nordost.de oder0800/119 49 11.